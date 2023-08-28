Откачка воды проходит на улицах Омска после двухдневного дождя

Фото: пресс-служба администрации города Омска
После двухдневного дождя на улицах Омска проходит откачка воды. Об этом сообщают в горадминистрации.
С мест подтопления сотрудниками УДХБ уже вывезено 440 кубометров осадков. Работа специалистов продолжается.
Как отмечают в мэрии, подтопления зарегистрированы в Амурском поселке, Ленинском и Советском округах.
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