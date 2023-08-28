Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 11:16

Откачка воды проходит на улицах Омска после двухдневного дождя

Сотрудниками УДХБ уже вывезено 440 кубометров осадков
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После двухдневного дождя на улицах Омска проходит откачка воды. Об этом сообщают в горадминистрации.

С мест подтопления сотрудниками УДХБ уже вывезено 440 кубометров осадков. Работа специалистов продолжается.

Как отмечают в мэрии, подтопления зарегистрированы в Амурском поселке, Ленинском и Советском округах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru