Сергей Шелест распорядился пристальнее следить за порядком в омском сквере Молодоженов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После поступившей информации о беспорядке в сквере Молодоженов в Нефтяниках, мэр Омска Сергей Шелест поручил более пристальнее следить за обстановкой на общественной территории.

- После выходных дней в социальных сетях появился пост о переполненных урнах, мусоре и бутылках на аллеях и детской игровой площадке. Кроме того, омичи пожаловались на подростков, которые ломают тренажеры и ветки деревьев, - рассказали в мэрии.

Как полагают местные жители, одним из факторов такого беспредела могут быть омичи, которые закупаются алкоголем в вино-водочных магазинах, расположенных вблизи сквера. Они-то и используют территорию не по назначению.

На аппаратном совещании мэр Омска Сергей Шелест поручил УДХБ увеличить количество уборщиков в сквере и установить побольше мусорных баков. На территории также будет усилен патруль сотрудниками УМВД России по городу Омску.

- Всех посетителей этой зоны отдыха убедительно просят соблюдать чистоту и порядок, - просят в горадминистрации.

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