Омский водоканал вложил более миллиарда рублей в городские очистные сооружения канализации

«Росводоканал Омск» назвал сумму средств, вложенных в модернизацию очистных сооружений канализации с 2005 года. За время работы акционерное общество направило на текущие и капитальные ремонты коммунальной инфраструктуры более 1 млрд рублей.

«С 2005 года, когда предприятие стало акционерным обществом, началась масштабная реконструкция очистных сооружений канализации. Замена не только отдельных агрегатов, но и целых технологических комплексов прошла практически на каждом этапе очистки стоков. Такого масштабного обновления основных фондов системы канализации не было с момента запуска очистных сооружений в 60-годах прошлого века», - рассказывает генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В рамках инвестиционных программ на очистных сооружениях канализации внедряются передовые технологии очистки сточных вод, устанавливается современное оборудование. За последнее десятилетие проведена реконструкция цеха механического обезвоживания: два изношенных декантера заменили на один большей производительности; на этапе биологической очистки сточных вод установили три новые турбовоздуходувные установки вместо технически устаревших нагнетателей 1966 года выпуска. Построена уникальная каталитическая установка сжигания осадка сточных вод и современные аэрируемые песколовки, внедряется технология флотационного уплотнения избыточного ила. Модернизировано оборудование механической очистки стоков.

Дальнейшему обновлению коммунальной инфраструктуры поможет привлечение частных инвестиций в отрасль водоснабжения и водоотведения и выстраивание отношений в рамках концессионных соглашений. При этом город сохранит в собственности существующую инфраструктуру и получит новые капитальные объекты, построенные для улучшения систем работы водоснабжения и водоотведения.