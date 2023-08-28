Омский предприниматель продает в Нефтяниках беседочный парк за 6,5 млн рублей

Фото: Авито

Беседочный парк за 6,5 млн рублей в Нефтяниках продает омский предприниматель. Объявление размещено на сайте недвижимости.

На 15 сотках земли сейчас действует домик, открытая веранда и мангальная зона. Там же установлен каркас второго гриль-домика, предполагается строительство бассейна.

Как отмечает продавец, ежемесячный оборот составляет от 230 до 300 тысяч рублей, а в перспективе должен увеличиться до 2,5 млн.

Владелец продает бизнес в связи с переездом. В качестве альтернативы может обменять на недвижимость в любом регионе страны, автомобиль, стройматериалы и другое.

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