Омский предприниматель продает в Нефтяниках беседочный парк за 6,5 млн рублей

Фото: Авито
Беседочный парк за 6,5 млн рублей в Нефтяниках продает омский предприниматель. Объявление размещено на сайте недвижимости.
На 15 сотках земли сейчас действует домик, открытая веранда и мангальная зона. Там же установлен каркас второго гриль-домика, предполагается строительство бассейна.
Как отмечает продавец, ежемесячный оборот составляет от 230 до 300 тысяч рублей, а в перспективе должен увеличиться до 2,5 млн.
Владелец продает бизнес в связи с переездом. В качестве альтернативы может обменять на недвижимость в любом регионе страны, автомобиль, стройматериалы и другое.
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