Туалет за 224 тысячи рублей появится в Ленинском округе Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ленинском округе Омска появится уличный туалет за 224 тысячи рублей. Аукцион на поиск подрядчика появился на сайте госзакупок.
Строительной компании необходимо за 50 дней смонтировать ограждения и туалет с выгребной ямой на земельном участке, прилегающем к муниципальному помещению - Северный, 11.
Начальная максимальная цена составит 224,7 тысячи рублей. Выбирать подрядчика будут 4 сентября.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru