Туалет за 224 тысячи рублей появится в Ленинском округе Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинском округе Омска появится уличный туалет за 224 тысячи рублей. Аукцион на поиск подрядчика появился на сайте госзакупок.

Строительной компании необходимо за 50 дней смонтировать ограждения и туалет с выгребной ямой на земельном участке, прилегающем к муниципальному помещению - Северный, 11.

Начальная максимальная цена составит 224,7 тысячи рублей. Выбирать подрядчика будут 4 сентября.

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