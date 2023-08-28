Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Омска в Томск с 5 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 сентября рейсы из Омска в Томск запускает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Информацию опубликовал Омский аэропорт.

Маршрут Пермь – Самара – Омск – Томск будет работать два раза в неделю по вторникам и четвергам.

Отметим, что время полета составит 1 час 20 минут, а стоимость билета около 5 тысяч рублей.

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