Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Омска в Томск с 5 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 5 сентября рейсы из Омска в Томск запускает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Информацию опубликовал Омский аэропорт.
Маршрут Пермь – Самара – Омск – Томск будет работать два раза в неделю по вторникам и четвергам.
Отметим, что время полета составит 1 час 20 минут, а стоимость билета около 5 тысяч рублей.
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