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НовостиОбщество28 августа 2023 6:46

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Омска в Томск с 5 сентября

Улететь пассажиры смогут за 5 тысяч рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 сентября рейсы из Омска в Томск запускает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Информацию опубликовал Омский аэропорт.

Маршрут Пермь – Самара – Омск – Томск будет работать два раза в неделю по вторникам и четвергам.

Отметим, что время полета составит 1 час 20 минут, а стоимость билета около 5 тысяч рублей.

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