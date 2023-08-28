Виталий Хоценко озвучил название нового кадрового конкурса в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Название нового кадрового конкурса в Омской области озвучил врио губернатора Виталий Хоценко. Итоги комментирует региональное правительство.

Большинством голосов, а это 35%, кадровый конкурс на отбор будущих чиновников будет носить название - «Омская область: ПРОдвижение». Среди остальных вариантов голоса распределились следующим образом: «Время твоих возможностей» набрал 28%, «Кадры 55» — 19%, «Кадры решают» — 10%, а «Омские кадры» — 8%.

Напомним, конкурс призван сформировать кадровый резерв региона из людей, которые хотят и готовы работать на благо Омской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы. Принять участие могут омичи в возрасте от 25 до 55 лет.

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