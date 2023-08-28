В Омской области пустили воду по течению пересыхающей Оши

Фото: t.me/HocenkoVP

В Омской области завершили работы по восстановлению размытых водопропускных труб на автодороге в районе Усть-Логатки Крутинского района. Благодаря этому удалось запустить движение воды в Ошу. Ранее на пересыхание реки Виталию Хоценко жаловались жители Тюкалинского, Колосовского, Тарского и Знаменского районов.

— Дамба была завалена, два года вопрос не решался. Река Оша продолжала пересыхать, и воды у людей не было. Поручил организовать переток воды и сделать качественный съезд, чтобы жителям Крутинского района было удобно, реку Ошу могли спасти, и чтобы озеро не пострадало. Чтобы избежать в будущем повторения этой ситуации, принял решение передать дамбу на баланс регионального Минприроды, чтобы регулирование сброса воды происходило на областном уровне. Сейчас этот водный объект находится под контролем администрации района, — рассказал в своем-телеграме Хоценко.

По словам Хоценко, пока рано говорить, что скоро река Оша снова станет полноводной. К решению этих глава региона пообещал привлечь специалистов.

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