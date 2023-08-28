«Два человека пострадали, один погиб»: в Омске на перекрестке Омской и 25-й Линии фура не пропустила легковушку

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске поздним вечером в воскресенье, 27 августа, фура влетела в «Мазду», два человека пострадали, один скончался на месте.

По предварительной версии, 38-летний мужчина, находившийся за рулем большегруза «Скания», двигался по улице Омской со стороны улицы 3-й Разъезд. В районе пересечения с 25-й Линией при повороте налево он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Мазда Акселла» под управлением 25-летнего омича.

Фото: Госавтоинспекция.

Водитель «Мазды» от полученных травм скончался на месте, его пассажиры — 63-летний и 37-летний мужчины — были доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства жуткой аварии предстоит установить полицейским в ходе проверки.

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