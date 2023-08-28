Сергей Шелест напомнил омичам о возможности бесплатно перевести дома на газовое отопление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Сергей Шелест напомнил омичам о возможности получить компенсацию на перевод частного дома с печного на газовое отопления в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», реализуемого на территории города. Перевести дом на газ можно при любом социальном статусе, без справок о доходах, без каких-либо других ограничений.

Сумма компенсации за перевод домовладения с печного на газовое отопление составляет до 212 тысяч рублей. Этих средств вполне достаточно, чтобы полностью переоборудовать систему отопления в частном доме.

— Главное — успеть подать документы, а времени, чтобы попасть в финансирование текущего года, остается не так уж много, — отметил Сергей Шелест.

Подробную информацию о программе догазификации омичи могут получить в администрации округа по месту жительства:

— Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86;

— Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43;

— Советский округ: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86;

— Октябрьский округ: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16;

— Ленинский округ: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29 или +7 913 975-53-17.

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