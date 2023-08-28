Около 2 тысяч омичей и гостей города приняли участие в «Экскурсионном флешмобе»

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

В Омске накануне в седьмой раз прошла Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». В ней приняли участие около 2 тысяч человек. В рамках акции были на территории региона были проведены 137 экскурсий. Так, на одной из них омичи и гости города смогли впервые попасть в «Михайловский замок», занимаемый ныне омский департаментом культуры.

— В Омской области прошли 137 экскурсий, 27 из которых были заявлены от муниципальных районов Омской области. Участниками экскурсионных программ стало более 2000 омичей и гостей города. Участники флешмоба смогли бесплатно попробовать себя в скалолазании, поучаствовать в сплаве на байдарках, отправить в конный клуб, посмотреть внутреннюю жизнь знаменитого Омского кадетского военного корпуса или спуститься в подземелья Любинского проспекта. Популярностью среди омичей пользовались и исторические экскурсии, так впервые можно было попасть на экскурсию в «Михайловский замок» — нынешнее здание департамента культуры омской мэрии, узнать тайны Ильинской горки или посетить уникальное сохранившееся здание Лютеранской кирхи – ныне Музей МВД, — сообщила руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина.

Отметим, Омская области заняла первое место в топ-10 популярных регионов в рамках акции. Данные приводятся на основе выбора посетителей сайта excursmob.ru.

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