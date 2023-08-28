Из Омска с задержками вылетели два рейса в Москву и Сочи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 28 августа, из Омского аэропорта с небольшими задержками вылетели два авиарейса.

Так, рейс авиакомпании «Смартавиа», следующий по маршруту Омск — Сочи (Адлер), вылетел на 22 минуты позже. Воздушное судно должно было отправиться в Сочи в 06:05, а по факту — в 06:27. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», которая известна постоянными задержками, вылетел по маршруту Омск — Москва с опозданием на 36 минут. Вместо 06:35 в 07:11.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» неоднократно становилась аутсайдером рейтинга пунктуальности авиаперевозчиков, работающих в Омском аэропорту. В среднем в соответствии с расписания перевозчик выполнял лишь 30% рейсов.

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