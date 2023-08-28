Календарная осень в Омской области начнется уже в эту пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в последние дни календарного лета будет дождливо и прохладно. Подробнее о том, какая погода в Омске будет в оставшиеся летние дни, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 28 августа, днем воздух прогреется до +15...+20, в отдельных местах Омской области — до +25 градусов. В течение суток на территории региона синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, грозу. Ветер юго-восточный со скоростью до 12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник и среду, 29 и 30 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. В ночные часы от +6 до +15 градусов. Днем столбик термометра не преодолеет отметку +23 градусов, лишь местами будет +25 градусов. На большей части Омской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, возможны порывы вплоть до 20 м/с.

В четверг, 31 августа, погода на день в Омске, как и в области также не изменится. В последний день лета в ночные часы температура воздуха составит около +10...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. В течение суток ожидаются небольшие дожди.

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