Илья Очкин официально стал директором омского МУП «Муниципальные рынки»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директором омского МУП «Муниципальные рынки», управляющего четырьмя городскими рынками, официально стал Илья Очкин. Это подтверждает выписка из ЕГРЮЛ, а также информация на сайте омской мэрии. О назначении Очкина пост главы муниципальных рынков стало известно еще 18 августа.

Напомним, с 2018 года Илья Очкин руководил МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ», в ведении которого находятся одноименный и Советский парки. В июне 2022 года Очкин возглавил МУП «Гостиничный комплекс «Иртыш». Гостиницей он руководил до мая 2023 года, когда был завершен процесс ее реорганизации в акционерное общество.

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