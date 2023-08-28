В Омске около 100 музыкантов исполнили хиты Егора Летова

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске в субботу, 26 августа, в историческом парке «Россия — моя история» прошел масштабный флэшмоб, посвященный памяти Егора Летова. Его организатором стал омич Илья Воронков.

Почти 100 омских музыкантов в этот день исполнили культовые хиты группы «Гражданская оборона» — «Всё идёт по плану», «Отряд не заметил потери бойца», «Дурачок», «Зоопарк» и другие.

Собравшиеся в историческом парке принесли собой не только акустрические и электрогитары, но и другие музыкальные инструменты, в частности, скрипку.

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