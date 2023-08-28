В Омске продают беседочный парк в Лукьяновке за 6,5 млн рулей

Фото: avito.ru

В Омске выставили на продажу беседочный парк площадью 15 соток в Лукьяновке. Продавец предлагает приобрести готовый бизнес за 6,5 миллиона рублей.

На территории беседочного парка расположены гриль-зона с домиком, открытая веранда, мангальная зона, каркас второго дома, около которого по планам должны были разместиться бассейн и костровая яма.

На участке также есть все коммуникации — канализация (септик), вода (скважина) и электричество.

Как говорится в объявлении, одна беседка с гриль-зоной приносит ежемесячно 200-300 тысяч рублей. Продавец уверяет, что при дальнейшем развитии оборот может составить 2-2,5 миллиона рублей ежемесячно.

Помимо наличных, продавец согласен обменять беседочный парк на недвижимость в любом регионе страны, автомобиль, стройматериалы и т.д.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru