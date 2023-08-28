29 августа без воды на полдня останутся десятки домов в Центральном округе Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 29 августа, на полдня без воды останутся десятки домов в Центральном округе.

29 августа с 10:00 до 23:00 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по 20-й Линии водоснабжение будет отключено в зданиях, расположенных по следующим адресам:

Ул. 3-я Заречная, 2б;

Ул. 1-я Производственная, 4, 16, 20, 8, 6, 2;

Ул. 2-я Производственная, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 2а, 37;

Ул. Дальняя, 40, 42, 42/1, 1/1, 1;

Ул. 2-я Учхозная, 2а, 2, 3а, 3б;

Ул. Универсальная, 19, 13, 7/1;

Ул. 1-я Учхозная, 25, 53 а, 53, 53 б, 55;

Ул. 4-я Заречная, 9 а, 11, 13, 13 а, 4, 4/1, 2 а;

Ул. 5-я Заречная, 1, 1/1;

Ул. 20-я Линия, 61, 61 к 1, 61/1 а, 17, 23, 103;

Ул. 10 лет Октября, 177, 181;

Ул. Звездова, 162 а;

Ул. Лермонтова, 194 а;

Ул. Успенского, 93;

Ул. Кр.Зорь, 148;

Водоразборные колонки в частном секторе (6 шт.)

Около дома № 2а по улице 2-й Производственной с 10:00 до окончания работ будет установлена машина с питьевой водой.

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