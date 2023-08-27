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НовостиПроисшествия27 августа 2023 5:13

«Дела семейные»: в Омской области 35-летняя женщина облила кипятком спящего родного брата

Жительница Омской облила кипятком родного брата, когда он уснул после ссоры
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области 35-летняя жительница Усть-Ишимского района облила спящего брата кипятком. Теперь женщине светит уголовное дело.

Как установили полицейские, между 35-летней сельчанкой и ее братом после распития спиртного произошла очередная ссора. Когда родственник лег спать, раздраженная женщина взяла с печки нагревшийся чайник и вылила на него кипяток. В результате этого потерпевший получил ожоги груди и лица, его доставили в больницу. А сельчанку забрали в отдел полиции.

После лечения и установления степени причиненного вреда в отношении женщины будет заведено уголовное дело.

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