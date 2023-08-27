«Дела семейные»: в Омской области 35-летняя женщина облила кипятком спящего родного брата

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области 35-летняя жительница Усть-Ишимского района облила спящего брата кипятком. Теперь женщине светит уголовное дело.

Как установили полицейские, между 35-летней сельчанкой и ее братом после распития спиртного произошла очередная ссора. Когда родственник лег спать, раздраженная женщина взяла с печки нагревшийся чайник и вылила на него кипяток. В результате этого потерпевший получил ожоги груди и лица, его доставили в больницу. А сельчанку забрали в отдел полиции.

После лечения и установления степени причиненного вреда в отношении женщины будет заведено уголовное дело.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru