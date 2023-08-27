«Пострадали две женщины и ребенок»: в Омске на Старой Московке столкнулись две иномарки

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске днем в воскресенье, 26 августа, на Старой Московке столкнулись две иномарки, пострадали три человека, один из них — ребенок.

По предварительной версии, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», двигалась по улице 6-й Станционной. В районе строения № 9 она допустила столкновение с «Хендаем», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В ДТП пострадали водитель «Тойоты», а также два ее пассажира — 60-летняя женщина и 7-летний мальчик.

Причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru