«Закрывайте окна»: в Омске до 11 часов утра будет действовать «режим черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске накануне вечером вновь объявили «режим черного неба». Он будет действовать до утра сегодня, 27 августа.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омска и области с 22:00 26 августа до 11:00 27 августа будут наблюдать неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей.

Напомним, в последний раз режим НМУ объявляли в Омске вечером в пятницу. Действовал он до утра минувшей субботы, 26 августа.

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