«Закрывайте окна»: в Омске до 11 часов утра будет действовать «режим черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске накануне вечером вновь объявили «режим черного неба». Он будет действовать до утра сегодня, 27 августа.
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омска и области с 22:00 26 августа до 11:00 27 августа будут наблюдать неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей.
Напомним, в последний раз режим НМУ объявляли в Омске вечером в пятницу. Действовал он до утра минувшей субботы, 26 августа.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru