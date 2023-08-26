Виталий Хоценко побывал в омском Большеречье в гостях у семьи бойца СВО

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26 августа во время рабочей поездки в Большереченский район Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО из Большеречья. Посещение родных и близких участников военной спецоперации стало уже доброй традицией.

На этот раз Виталий Хоценко побывал у семьи Асписовых. Офицер Захар Асписов является командиром взвода отдельной десантно-штурмовой бригады, которая сейчас дислоцируется в Артемовске.

В Вооруженных силах Российской Федерации Асписов служит без малого восемь лет. Сначала была срочная военная служба в десантных войсках. Потом Захар принял решение продолжить военную службу по контракту.

За время службы он окончил Сибирский институт бизнеса и информационных технологий по специальности «юриспруденция». А в декабре 2022 года получил звание офицера.

Сейчас боец защищает страну, выполняя боевые задачи в зоне СВО. А дома, в Большеречье, его ждут родные и близкие: жена Мария, дочери Мария и Лера, мать Елена Георгиевна и отец Вячеслав Валентинович.

– Познакомился и с родителями Захара. Они настоящие герои, воспитывают нескольких приемных детей, двое из которых приехали в регион из Донецкой Народной Республики. В каждого вкладывают душу и сердце. Такая крепкая большая семья — настоящий пример для других, — написал после встречи в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.