В парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили празднование Дня флага России

Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за плохой погоды в парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили празднование Дня Государственного флага России. Праздник должен был состояться сегодня, 26 августа, в 17:00.
— Дорогие друзья, нам очень жаль, но праздник отменяется, в связи с погодными условиями! Но мы будем обязательно ждать вас на других наших праздниках, ведь их еще будет много! — сообщает руководство парка.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в субботу и воскресенье ожидается дождливая погода.
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