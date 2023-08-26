В парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили празднование Дня флага России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за плохой погоды в парке имени 30-летия ВЛКСМ отменили празднование Дня Государственного флага России. Праздник должен был состояться сегодня, 26 августа, в 17:00.

— Дорогие друзья, нам очень жаль, но праздник отменяется, в связи с погодными условиями! Но мы будем обязательно ждать вас на других наших праздниках, ведь их еще будет много! — сообщает руководство парка.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в субботу и воскресенье ожидается дождливая погода.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru