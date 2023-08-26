Шелест остался недоволен результатом проверки территории возле ДК «Звездный»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом проинспектировали несколько объектов городской среды, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель проверок – оценить качество проделанной работы и состояние территорий по прошествии времени.

Одним из таких объектов стал ДК «Звездный» в Советском округе. По словам мэра, местный дворец культуры является «точкой притяжения для творческой молодежи». Однако вместо благоустроенного пространства во время посещения территории ДК чиновники увидели изрядно поредевшие газоны, облезлые лавочки и неисправные фонари.

– Благоустроенная территория была передана в введение «Звездного» и, судя по тому, что мы увидели, заботиться о ней работникам культуры некогда. Лысые газоны, истертая краска на лавочках, фонари без лампочек и плафонов, в целом неухоженность, очень бросаются в глаза, – отметил мэр.

При этом территория возле «Звездного» была благоустроенна в рамках нацпроекта совсем недавно. В 2021-2022 годах возле дворца культуры были сделаны пешеходные дорожки, лавочки, освещение. Теперь же от былого благоустройства не осталось и следа.

Градоначальник напомнил, что объект находится на гарантии. Это значит, что при необходимости можно связаться с подрядчиком и привести территорию учреждения в надлежащий вид, что Сергей Шелест и рекомендовал сделать до октября.

– В противном случае будут приниматься кадровые решения, – подчеркнул мэр.

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