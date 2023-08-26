На льготный проезд омских школьников выделили 14 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые омские школьники получат право на бесплатный проезд. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города. В категорию льготников войдут учащиеся, чьи школы закроют на капитальный ремонт в течение двух лет.

В этот перечень попали школы № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133 и лицей № 29. В связи с этим 12,5 тысяч учащихся распределят по другим школам.

Транспортные карты будут индивидуальными, однако проезд по ним не безлимитный. Каждому ребенку полагается две поездки в день – до школы и обратно. Такие транспортные карты будут идентифицированы в департаменты транспорта администрации города Омска. Кроме того, потраченные на проезд деньги можно будет получить на свой лицевой счет.

Сейчас в мэрии обсуждают вид таких транспортных карт.

– Предполагается использование «единой карты омича», в состав которой включена транспортная карта школьника. Кроме того, данная карта является именной, в связи с чем для проезда в муниципальном транспорте для обучающихся не требуется справка школьника, — рассказали в мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru