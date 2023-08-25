После концерта 27 августа на Соборной омичей развезут дополнительные автобусы

Фото: Елена УРМАНОВА

27 августа в Омске на Соборной площади состоится презентация состава ХК «Авангард». По этому поводу на Соборной площади пройдет бесплатный концерт с приглашенными звездами – «Дискотека Авария» и The Hatters.

После праздника зрителей развезут дополнительные автобусы, начиная с 21:45. На каждый маршрут добавят по одному автобусу. Омичи и гости города смогут уехать в нужном направлении с остановок «Библиотеки им. А. С. Пушкина» и «Госпиталь».

Городская администрация представила расписание транспорта на вечер 27 августа.

С «Библиотеки им. А. С. Пушкина» можно будет уехать на автобусах:

№ 95 (до ул. Гашека);

№ 33 (до ул. 3-я Железнодорожная);

№ 45 (до мкр. Ясная поляна);

№ 17 (до пос. Новостройка);

№ 23 (до пос. Чкаловский);

№ 63 (до МСЧ-9);

№ 26 (до мкр. Булатова);

№ 125 (до мкр. Входной);

№ 69 (до ПО «Иртыш»);

№ 46 (до СНТ «Заря-2»).

С остановки «Госпиталь» можно будет уехать на автобусах:

№ 24 (до пос. Солнечный);

№ 78 (до пос. Солнечный);

№ 109 (до пос. Солнечный);

№ 69 (до ул. Стрельникова);

№ 33 (до ул. Бархатовой);

№ 25 (до мкрн. Новоалександровский);

№ 94 (до мкр. Загородный);

№ 46 (до ул. 21-я Амурская);

№ 79 (до ул. Бархатовой);

№ 45 (до мкрн. Амурский-2).

В 22:30 автобусы отправятся по своим маршрутам. Стоимость проезда не изменится.

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