После концерта 27 августа на Соборной омичей развезут дополнительные автобусы

Фото: Елена УРМАНОВА
27 августа в Омске на Соборной площади состоится презентация состава ХК «Авангард». По этому поводу на Соборной площади пройдет бесплатный концерт с приглашенными звездами – «Дискотека Авария» и The Hatters.
После праздника зрителей развезут дополнительные автобусы, начиная с 21:45. На каждый маршрут добавят по одному автобусу. Омичи и гости города смогут уехать в нужном направлении с остановок «Библиотеки им. А. С. Пушкина» и «Госпиталь».
Городская администрация представила расписание транспорта на вечер 27 августа.
С «Библиотеки им. А. С. Пушкина» можно будет уехать на автобусах:
№ 95 (до ул. Гашека);
№ 33 (до ул. 3-я Железнодорожная);
№ 45 (до мкр. Ясная поляна);
№ 17 (до пос. Новостройка);
№ 23 (до пос. Чкаловский);
№ 63 (до МСЧ-9);
№ 26 (до мкр. Булатова);
№ 125 (до мкр. Входной);
№ 69 (до ПО «Иртыш»);
№ 46 (до СНТ «Заря-2»).
С остановки «Госпиталь» можно будет уехать на автобусах:
№ 24 (до пос. Солнечный);
№ 78 (до пос. Солнечный);
№ 109 (до пос. Солнечный);
№ 69 (до ул. Стрельникова);
№ 33 (до ул. Бархатовой);
№ 25 (до мкрн. Новоалександровский);
№ 94 (до мкр. Загородный);
№ 46 (до ул. 21-я Амурская);
№ 79 (до ул. Бархатовой);
№ 45 (до мкрн. Амурский-2).
В 22:30 автобусы отправятся по своим маршрутам. Стоимость проезда не изменится.
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