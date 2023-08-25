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НовостиОбщество25 августа 2023 11:43

МЧС России разработало мобильное приложение, которое сориентирует омичей при ЧС

Пользователям доступен вызов службы спасения «112»
Наталья ВИРКУНЕН

Министерство региональной безопасности Омской области напоминает жителям региона, что МЧС России разработало мобильное приложение по безопасности «МЧС России», которое доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Пользователям доступен вызов службы спасения «112», а также определение геолокации, которой можно поделиться в случае необходимости.

В приложении функционируют несколько рубрик. Имеется порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником, сведения о том, как оказывать первую помощь пострадавшему до прибытия медиков, а также ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера.

Ссылки для скачивания: https://clck.ru/SsH5o — для iOS, https://clck.ru/33SPN5 — Android.

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