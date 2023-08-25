Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт25 августа 2023 10:46

Ремонт СКК имени Блинова обойдется в 1,3 млрд рублей

Вторым важным объектом станет Центр игровых видов спорта
Елена УРМАНОВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Свыше 1,3 млрд рублей планируют потратить на ремонт главного спортивно-культурного комплекса в Омской области – СКК им. В. Блинова. Накануне об этом заявил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

По словам министра, ремонт и восстановление основных площадок СКК начнется после проведения экспертиз и заключения комиссии. Крикорьянц отметил, что через несколько лет СКК им. В. Блинова превратится в универсальную площадку для проведения игр наших клубов и других соревнований.

Дмитрий Крикорьянц также подчеркнул, что вторым важным спортивным объектом для омской молодежи станет Центр игровых видов спорта. Он появится на территории Сибирского государственного университета физической культуры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru