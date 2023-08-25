Ремонт СКК имени Блинова обойдется в 1,3 млрд рублей

Фото: 2ГИС

Свыше 1,3 млрд рублей планируют потратить на ремонт главного спортивно-культурного комплекса в Омской области – СКК им. В. Блинова. Накануне об этом заявил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

По словам министра, ремонт и восстановление основных площадок СКК начнется после проведения экспертиз и заключения комиссии. Крикорьянц отметил, что через несколько лет СКК им. В. Блинова превратится в универсальную площадку для проведения игр наших клубов и других соревнований.

Дмитрий Крикорьянц также подчеркнул, что вторым важным спортивным объектом для омской молодежи станет Центр игровых видов спорта. Он появится на территории Сибирского государственного университета физической культуры.

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