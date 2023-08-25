Омский муниципальный завод за шесть месяцев выпустил более 55 тыс. тонн асфальта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С конца марта 2023 года Омский муниципальный асфальтовый завод выпустил свыше 55 тысяч тонн асфальта. Такие данные приводят в городской администрации.
Только за минувшие сутки завод выпустил 131 тонну смеси для ремонта проезжей части городских дорог и для нужд коммерческих организаций.
Дорожные службы городского УДХБ положили асфальт на площади более 432 800 тыс кв. м. в ходе ремонта дорог, тротуаров и проездов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru