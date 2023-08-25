Омский муниципальный завод за шесть месяцев выпустил более 55 тыс. тонн асфальта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С конца марта 2023 года Омский муниципальный асфальтовый завод выпустил свыше 55 тысяч тонн асфальта. Такие данные приводят в городской администрации.

Только за минувшие сутки завод выпустил 131 тонну смеси для ремонта проезжей части городских дорог и для нужд коммерческих организаций.

Дорожные службы городского УДХБ положили асфальт на площади более 432 800 тыс кв. м. в ходе ремонта дорог, тротуаров и проездов.

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