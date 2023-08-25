Строительство метро в Омске пока не предвидится

Фото: Елена УРМАНОВА

Вопрос о строительстве в городе метро периодически возникает и у горожан, и в кабинетах омских чиновников. Накануне тема вновь была затронута в ходе заседания «круглого стола», где речь шла о развитии общественного транспорта.

Как заявил вице-мэр Владимир Куприянов, для Омска метро является дорогим транспортом. Поэтому на данный момент строительство «подземки» рассматриваться не будет. И в ближайшем будущем прокатиться на метро омичам не удастся. Зато, возможно, появится альтернатива.

— Метро в Омске в обозримой перспективе не будет. Но часть объектов метрополитена будет задействована. В частности, внутри метромоста планируется запустить трамвай, — подчеркнул Владимир Куприянов.

Не видит необходимости в метро и руководитель МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов. Он отметил, что сейчас в Омске общественный транспорт справляется не хуже подземного транспорта.

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