Проспект Карла Маркса в Омске стал одной из самых дорогих торговых улиц в стране

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Одной из самых дорогих торговых улиц в стране стал проспект Карла Маркса в Омске. Об этом сообщают аналитики «РБК».
В исследовании учитывалась арендная плата торговых площадей, в расчет не брали лишь Москву и Питер.
В ТОПе рейтинга на первом месте - улица Пушкина в Казани, где один квадрат стоит 36,7 тысяч рублей в год, потом идет улица Красная в Краснодаре - 27 тысяч и улица Пискунова в Нижнем Новгороде с ценой в 25,8 тысячи.
Омск расположился на четвертой строчке. Отметим, что в прошлом году четвертое место занял проспект Мира.
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