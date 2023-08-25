В Омске пройдут гидравлические испытания

С 10:00 до 20:00 28.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Бердникова, 20 лет РККА, Пархоменко, Космический проспект, Индустриальная, 1-я Индустриальная, Сенной тупик, 3-я Транспортная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.