Для исторического здания военного собрания Омска определили предметы охраны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Определили предметы охраны для исторического здания военного собрания Омска. Соответствующий документ подписал министр культуры региона Юрий Трофимов.
Согласно приказа, охране подлежат: местоположение, объемно-пространственная композиция, мезонин, вальмовая форма крыши, конструкции и кирпичный материл стен, цвет штукатурки, карнизы, антаблемент, пилястры, габариты оконных и дверных проемов, интерьеры, лестницы, бра и бронзовые люстры XIX века.
Памятник истории, расположенный по адресу: Партизанская, 12, был спроектирован архитектором Фидрихом Вагнером и построен в 1861 году.
Сейчас здесь расположились Областной дом ветеранов и общество пенсионеров и садоводов.
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