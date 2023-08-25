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НовостиОбщество25 августа 2023 8:06

Омичи смогут летать из местного аэропорта в Ижевск и Мурманск

С Калининградом ситуация пока сложнее
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ижевск и Мурманск из местного аэропорта смогут летать омичи. Об этом сообщили в Омском аэропорту.

Перспективы развития авиационной отрасли пока налаживаются. Создано более 10 субсидируемых направлений. Как отметили в воздушной гавани, сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые бы хотели создать маршрут из Омска в Ижевск и Мурманск.

С Калининградом все сложнее. Несмотря на большую популярность самой западной точки страны, полеты пока туда не предусмотрены.

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