Лучшим омским аграриям купят автомобили на 15 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 15 млн рублей купят автомобили лучшим омским аграриям. Правительство объявило аукцион на поиски подрядчика.

Итоги планируют подвести 5 августа. Транспорт вручат победителям трудового соревнования между сельскохозяйственными работниками региона.

К слову, в аукционе не указано количество машин, однако существуют требования: обеспечить гарантийный срок на товара 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. Автомобили необходимо доставить 24 ноября.

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