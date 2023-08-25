Первые заморозки пройдут в Омской области в конце недели

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В конце недели в Омской области пройдут первые заморозки. В связи с этим синоптики объявляют штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью может опуститься до -3 градусов. Такого похолодания нужно ждать в ночь на 26 августа.

- Согласно предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные часы 26 августа 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление – заморозки в приземном слое -0…-3°С, - сообщают в ГУ МЧС России по Омской области.

Ведомство рекомендует владельцам земельных участков укрывать сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой или нетканым материалом.

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