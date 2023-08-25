Бархатный сезон у домушников: как уберечь имущество, отправляясь в отпуск?

Фото: ООО «ЧОП «СТБ-Охрана».

Знойное лето подходит к концу, но это не значит, что сезон отпусков закончился. Многие омичи уже планируют путешествия на осень: чистый воздух, ласковое солнце так и манят вырваться из пыльных квартир, забыть о рабочей рутине… Словом, ощутить все прелести бархатного сезона.

Предстоящий отдых, несомненно, кружит голову, но терять бдительность все же не стоит – по данным МВД, в период отпусков количество краж возрастает в 1,5-2 раза. Но и это еще не все: кроме воров, опасность представляют пожар, потоп и утечка газа.

Так как сберечь нервы, защитить собственность от бед и на сто процентов насладиться отпуском? Составили для вас ТОП-5 простых, но действенных советов.

Осторожнее в соцсетях

Не размещайте новость о предстоящем путешествии, воздержитесь от геометок и не публикуйте фото ж/д, авиабилетов. Рассказывать о своем отсутствии во всеуслышание – плохая идея.

Доверяй и проверяй

Обязательно попросите того, кому доверяете, присматривать за вашей собственностью. Оставьте ключ от жилья и попросите раз в неделю доставать почту из ящика.

Всевидящее око

Купите камеру и наблюдайте за происходящим. Конечно, прямой защиты от этого способа нет, но так вы хотя бы будете в курсе, если что-то пойдет не так.

Меньше тока – меньше проблем

Уходя, выключите все электроприборы из сети. Это не только спасет от возможного возгорания, но и поможет сэкономить на коммунальных услугах.

Доверьте вопрос безопасности профессионалам

Обратитесь в лицензированное охранное предприятие и поставьте сигнализацию.

В Омске, например, эту услугу оказывает компания «СТБ-Охрана». Предприятие работает в городе и области с 2006 года, имеет большой опыт, располагает высококвалифицированным штатом, современным и надежным оборудованием.

Защита с помощью сигнализации является самой эффективной, ведь она включает все необходимое для полной безопасности имущества:

- любая попытка проникнуть в помещение будет зафиксирована, а в течение нескольких минут на ваш адрес приедет группа реагирования для задержания злоумышленников. Вам придет push-уведомление о «тревоге», если установите мобильное приложение.

- Также группа реагирования прибудет и примет необходимые меры, если сработает любой из дополнительных датчиков: дыма, протечки воды, утечки газа. Это обезопасит вас и ваших соседей от тяжких последствий бытовых аварий.

- А если добавите в комплект систему видеонаблюдения, сможете следить за происходящим онлайн через приложение.

Таким образом, в ваше отсутствие охранная сигнализация оповестит о любом ЧП, позволит из любой точки мира следить за безопасностью объекта и поможет избежать значительных материальных потерь. Обращайтесь в «СТБ-Охрана», защищайте самое ценное и не омрачайте отдых переживаниями!

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