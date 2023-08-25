На месте бывшего кинотеатра «Сатурн» построят еще один омский торговый центр

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Еще один омский торговый центр построят на месте бывшего кинотеатра «Сатурн». Об этом стало известно на заседании «зеленой комиссии» 23 августа.
Представители фирмы-застройщика согласовывали снос деревьев на территории теперь им принадлежащей, а также компенсационное озеленение.
Как выяснил позже «СуперОмск», застройщик - ООО «Волгоградская» намерен построить именно ТЦ, так как вид разрешенной деятельности у земельного участка общественно-деловой.
- Там нельзя построить дом, там можно построить что-то общественно-деловое – это магазины, торговые комплексы в нашем случае. Мы ничего другого построить и не можем, поскольку у этого земельного участка есть определённый разрешённый вид использования, - рассказал директор ООО «Волгоградская» Алексей Темников.
Руководитель добавил, что проекта застройки у компании пока нет, потому что прежде нужно решить несколько вопросов.
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