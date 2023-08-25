Ветерану из Омской области отказали в выплатах из-за чужого долга по комуналке

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из-за чужого долга по комуналке отказали в выплатах ветерану труда из Омской области. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Житель Тарского района был лишен социальных выплат в июле 2023 года. Тогда местный водоканал внес мужчину в список должников. Как оказалось, долг принадлежал предыдущему жильцу.

- В целях защиты прав местного жителя прокурор внес представление в ресурсоснабжающую организацию, в результате чего соответствующие сведения из системы ГИС ЖКХ были удалены и меры социальной поддержки ветерану труда возобновлены, - пояснили в надзорном органе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru