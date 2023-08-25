В Калачиснком филиале «Омского бекона» нашли 29 нарушений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29 нарушений нашли сотрудники Россельхознадзора в Калачиснком филиале «Омского бекона». Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.

Проверка прошла 14 августа. Тогда было обнаружено, что в оборот введено 1,3 тонны свинины неизвестного происхождения.

- При этом в системе отсутствует информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, что может свидетельствовать о ее потенциальной опасности в ветеринарно-санитарном отношении, – сообщили в ведомстве.

В числе нарушений еще ряд недочетов, например, На предприятии продлевают сроки годности готовой продукции. В целом, компании выписано 10 предостережений, 3 предупреждения и ограничен доступ в систему «Меркурий» 7 уполномоченным лицам.

Теперь предприятие должно устранить все замечания, а Россельхознадзор проведет более тщательную проверку.

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