Председатель Павлоградского райсуда Омской области собирается уйти в отставку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 августа, в Омске пройдет заседание региональной Квалификационной коллегии судьи (ККС). Коллегия рассмотрит 14 заявлений о замещении вакантных должностей судей, а также 5 заявлений о прекращении полномочий судей. Всего на повестке 22 вопроса.

Так, ККС Омской области рассмотрит заявления Василия Бондарева, Дениса Першукевича и Ольги Ретуевой на замещение вакантных должностей судей Омского областного суда. Еще одно от Светланы Тарелкиной — на замещение должности судьи Арбитражного суда Омской области.

В отставку собираются уйти сразу пять судей. Одно из заявлений об прекращении полномочий было подано председателем Павлоградского районного суда Ларисой Кириленко. Лишиться главу районный суд на юге Омской области может с 20 октября 2023 года.

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