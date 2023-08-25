Под Омском раньше срока завершили ремонт автодороги «Подъезд к д. Половинка»

Фото: пресс-служба минтранса Омской области.

В Омской области раньше срока завершили работы по ремонту дороги «Подъезд к деревне Половинка». Компания-подрядчик ООО «Континент» привела в порядок поврежденные участки с 0 по 16 км. Общая протяженность отремонтированных участков автодороги — 6,9 км. Накануне была проведена приемка работ.

— На объекте были выполнены работы по фрезерованию деформированного слоя асфальтобетонного покрытия, ямочному ремонту, устройству выравнивающего слоя, устройству верхнего слоя, укреплению обочины асфальтобетонным гранулятом, нанесению разметки и установке дорожных знаков, — сообщили в пресс-службе минтранса Омской области.

Отметим, в 2023 году в Омске и области будут отремонтированы более 193 километров автодорог. Ход работ на личном контроле держит врио губернатора Виталий Хоценко.

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