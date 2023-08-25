Доходы городского бюджета Омска могут вырасти на 750 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Налоговые доходы бюджета Омска вырастут 750 миллионов рублей за счет увеличения норматива по упрощенной налоговой системе. Город будет получать до 35% всех поступления по «упрощенке» вместо 25%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

— Региональный минфин уже подготовил соответствующие изменения в областной закон, в сентябре рассмотрим их на заседании Законодательного Собрания. Новый норматив — это еще и стимул для муниципалитета активнее способствовать развитию малого и среднего бизнеса, — рассказал Хоценко.

Напомним, по последней информации, доходная часть бюджета Омска находится на уровне 37,7 миллиарда рублей. Дефицит составляет 1,5 миллиарда.

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