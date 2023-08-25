Трехуровневая квартира за 68 млн в Омске вошла в рейтинг самого дорогого жилья

Фото: msln.ru

В Омске выставили на продажу трехуровневую квартиру, расположенную в доме №6 по улице Красина. За нее владелец просит 68 миллионов рублей. Площадь квартиры в престижном доме около Омской крепости — 280 кв. м.

На первом этаже квартиры расположены прихожая с гардеробом, гостиная, гостевой санузел и кухня площадью 60 кв. м. На втором — мастер спальня, детская спальня, просторная подсобная комната и дополнительный санузел. На третьем — просторный кабинет.

Фото: msln.ru

Фото: msln.ru

В объявлении отмечается, что в квартире сделан качественный ремонт с применением премиальных материалов. Так, на полу уложен паркет из массива дуба, санузлы оборудованы качественной сантехникой. Более того, в квартире установлена система «умный дом».

Квартира вошла в рейтинг самых дорогих объектов недвижимости в России, составленный экспертами портала Restate. В него также попали объекты, продающиеся в других городах. Например, в Екатеринбурге за 148 миллионов рублей выставили на продажу апартаменты площадью 456 кв. м., расположенные на 49-м этаже небоскреба ISET Tower.

Отметим, в доме по улице Красина есть и более бюджетный вариант — 2-комнатная квартира площадью 127 кв. м. за 29,5 миллиона рублей.

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