Трехуровневая квартира за 68 млн в Омске вошла в рейтинг самого дорогого жилья

Фото: msln.ru
В Омске выставили на продажу трехуровневую квартиру, расположенную в доме №6 по улице Красина. За нее владелец просит 68 миллионов рублей. Площадь квартиры в престижном доме около Омской крепости — 280 кв. м.
На первом этаже квартиры расположены прихожая с гардеробом, гостиная, гостевой санузел и кухня площадью 60 кв. м. На втором — мастер спальня, детская спальня, просторная подсобная комната и дополнительный санузел. На третьем — просторный кабинет.
Фото: msln.ru
Фото: msln.ru
В объявлении отмечается, что в квартире сделан качественный ремонт с применением премиальных материалов. Так, на полу уложен паркет из массива дуба, санузлы оборудованы качественной сантехникой. Более того, в квартире установлена система «умный дом».
Квартира вошла в рейтинг самых дорогих объектов недвижимости в России, составленный экспертами портала Restate. В него также попали объекты, продающиеся в других городах. Например, в Екатеринбурге за 148 миллионов рублей выставили на продажу апартаменты площадью 456 кв. м., расположенные на 49-м этаже небоскреба ISET Tower.
Отметим, в доме по улице Красина есть и более бюджетный вариант — 2-комнатная квартира площадью 127 кв. м. за 29,5 миллиона рублей.
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