«Пострадали три человека, двое — дети»: под Омском пассажирский автобус влетел в «семерку»

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Омской области

Под Омском днем в четверг, пассажирский автобус столкнулся с «семеркой», пострадали три человека, в том числе двое детей.

По предварительной версии, 57-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту № 910 «г. Омск - с. Новомосковка», в районе 15-го километра автодороги Омск - Нижняя Омка при перестроении с крайнего левого в крайний правый ряд не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили пассажиры ВАЗа — 45-летняя женщина, 10-летний мальчик и 3-летняя девочка. Им понадобилась помощь медиков.

Примечательно, что никто из 25 пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего полицейские установят в ходе проверки.

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