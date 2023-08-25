В Омске начиная с сегодня маршруты № 31Н и № 410 поедут по новым схемам движения

Фото: 2gis.

Сегодня, 25 августа, маршруты №31Н и № 410 начали работать по новым схемам движения. Ранее об их изменении сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Так, начиная с сегодня маршрут № 31Н вернется на центральные магистрали — улицы Интернациональная, Гагарина и проспект Карла Маркса. Важно отметить, что изменится его схема движения и в городке Нефтяников: теперь он будет следовать по улице Заозерной с правым поворотом на проспект Королева, далее поедет по улице Химиков и проспекту Мира до остановки «Телецентр» и далее по утвержденной схеме. Конечной маршрута № 410 вместо остановки «дублер Лукашевича» станет «Улица Багнюка».

— Друзья, ранее анонсировал возвращение автобусов маршрута №31Н в центр города, а также продление маршрута №410 до остановки «Улица Багнюка». Хочу сообщить, что оба изменения заработали с сегодняшнего дня, — написал градоначальник.

Отметим, перевозчики, обслуживающие маршрут № 410, выполнили главное условие департамента транспорта для возвращения на центральные магистрали — закупили автобусы среднего класса. Ранее это сделал «частник», обслуживающий маршрут № 346.

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