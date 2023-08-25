В Омске до утра сегодня будет действовать «режим черного неба»

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске вечером в четверг объявили режим НМУ первой степени опасности. По прогнозу синоптиков, так называемый «режим черного неба» будет действовать до утра сегодня.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, с 22:00 24 августа до 11:00 25 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, ранее прокуратура нашла ряд нарушений на асфальтовом заводе ООО «СПК «ДорСтрой», расположенном по улице Барабинской. Предприятие было признано источником загрязнения вредными веществами в Октябрьском округе. Правда, очень странно, что выбросы завода очень долго не замечали в соответствующих ведомствах.

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