В Омске батареи в квартирах станут горячими после 20 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 августа на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону, представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о степени готовности.

– Готовность теплоисточников составляет 93%, все источники находятся в стадии пусконаладочных работ, — сообщил руководитель МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. — Готовность центральных тепловых пунктов также составляет более 90%. Нам осталось завершить ремонт трех участков теплотрасс — по улицам Маяковского, Карбышева и Короленко.

До 15 сентября паспорт готовности потребителей теплоэнергии должны получить все многоквартирные дома и социальные объекты.

Также к отопительному сезону готовятся «Росводоканал Омск» и «ОмскРТС». По данным компаний, подготовка завершена более чем на 80%.

– По долгосрочному прогнозу в этом году отопительный период в Омске начнется после 20 сентября, – сообщили в мэрии Омска.

Отметим, что подача тепла начнется тогда, когда 5 календарных дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8° С. В первую очередь тепло дадут в детских садах, школах и больницах.

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