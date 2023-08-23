Омск РТС сообщает о гидравлических испытаниях

С 10:00 24.08.2023 до 17:00 25.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода II луча Кировской районной котельной, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, бульвар Космонавтов, Фугенфирова.

С 10:00 25.08.2023 до 20:00 29.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания «Подающего» Восточного луча ТЭЦ-2 оборудованием ПОУ, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Хабаровская, 1-я Военная, 3-я, 4-я Транспортные, Богдана Хмельницкого.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.