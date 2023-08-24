Из-за презентации «Авангарда» центр Омска перекроют на три дня

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На три дня перекроют центр Омска из-за презентации «Авангарда». Об этом предупреждают в горадминистрации.

Ограничения вводятся с 10:00 25 августа до 17:00 28 августа в районе Соборной площади. В связи с этим, ряд маршрутов общественного транспорта изменят схемы движения.

— автобусы по маршруту № 73 с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее — по улице Ленина;

— автобусы по маршруту № 94 в направлении Амурского посёлка с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее — по утверждённым схемам, в обратном направлении — без изменения схем движения;

— автобусы по маршруту № 62 будут следовать до остановочного пункта «Площадь Ленина» с проездом по проспекту Карла Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, проспекту Карла Маркса и далее по утверждённой схеме.

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