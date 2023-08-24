Три района Омской области разделят 22 млн рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

22 млн рублей разделят три района Омской области. Об этом 24 августа сообщило региональное правительство.

Средства выделены Колосовскому, Большеуковскому и Калачинскому районам, где побывал врио губернатора Виталий Хоцеко. Такое решение было принято по итогам встреч с жителями.

Отмечается, что в Колосовском районе отремонтируют водозаборную скважину в селе Таскатлы и водопровод в селе Кутырлы, в селе Ламаново - школьный спортзал, в Талбакуле и Чапаево - окна и двери в школах, в Строкино и Бражниково – библиотеки. Дадут денег и на Дома культуры, а для местного МУПа будет приобретут погрузчик.

В Большеуковском районе проведут ремонт скважины и дома культуры в селе Фирстово и заменят отопительный котел в Чебаклинском доме культуры. В самих Больших отремонтируют крышу спорткомплекса, заменят окна в школе и отопление в детском саду, для районного молодежного центра за счет областной поддержки приобретут спортивное оборудование. А 2 миллиона рублей получит Калачинск на реконструкцию мемориального комплекса «Воинам-землякам» в деревне Ковалево.